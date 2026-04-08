В Бурятии маркетплейсы начали ограничивать доступ для пользователей, подключающихся через VPN

Однако при их выключении связь налаживается
Крупные онлайн-площадки должны внедрить соответствующие меры до 15 апреля, сообщает телеканал «Известия».

Ранее подчеркивалось, что инициатива контроля исходит от Минцифры, которое потребовало от интернет-компаний блокировать трафик при обнаружении активных сервисов обхода ограничений. Новые требования распространяются на ведущие платформы, включая Ozon, Wildberries, VK и «Яндекс». Компаниям планируется передать перечни IP-адресов, связанных с VPN, сформированные Роскомнадзором.

Кроме того, площадкам направлены рекомендации по выявлению VPN-трафика. Бизнес также обяжут информировать Роскомнадзор о новых способах обхода ограничений. В случае отказа от выполнения требований сервисы могут быть исключены из так называемых «белых списков».

Отмечается, что ограничения коснутся не только VPN-сервисов, но и других технологий, позволяющих обходить установленные блокировки.

Добавим, что клиенты нередко забывают выключать VPN при входе на сайты маркетплейсов.

В Бурятии маркетплейсы уже начали ограничивать доступ с включённым VPN, сообщил один из покупателей.

«Однако при выключении кнопки VPN картинка быстро загружается», - отмечает он.

Все новости

В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
08.04.2026 в 14:46
В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков
08.04.2026 в 14:30
В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее
08.04.2026 в 14:26
В Бурятии маркетплейсы начали ограничивать доступ для пользователей, подключающихся через VPN
08.04.2026 в 14:16
С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак
08.04.2026 в 14:09
Рыбак из села Бурятии ответит за переделку и хранение оружия
08.04.2026 в 14:04
Житель Улан-Удэ предлагал транспортным полицейским взятку в 500 рублей
08.04.2026 в 13:16
В Улан-Удэ росгвардейцы уберегли от огня дом и машины горожан
08.04.2026 в 12:46
Читайте также
В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
Всего зафиксировали шесть нарушений
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
О новых функциях пяти камер сообщили в Госавтоинспекции
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
Пострадали семь человек, шестеро из них – смертельно, среди погибших – двое несовершеннолетних
08.04.2026 в 14:46
В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков
Число тех, кто пострадал от замораживания» объектов, стремительно растет
08.04.2026 в 14:30
