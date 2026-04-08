В Бурятии маркетплейсы начали ограничивать доступ для пользователей, подключающихся через VPN

Крупные онлайн-площадки должны внедрить соответствующие меры до 15 апреля, сообщает телеканал «Известия».

Ранее подчеркивалось, что инициатива контроля исходит от Минцифры, которое потребовало от интернет-компаний блокировать трафик при обнаружении активных сервисов обхода ограничений. Новые требования распространяются на ведущие платформы, включая Ozon, Wildberries, VK и «Яндекс». Компаниям планируется передать перечни IP-адресов, связанных с VPN, сформированные Роскомнадзором.

Кроме того, площадкам направлены рекомендации по выявлению VPN-трафика. Бизнес также обяжут информировать Роскомнадзор о новых способах обхода ограничений. В случае отказа от выполнения требований сервисы могут быть исключены из так называемых «белых списков».

Отмечается, что ограничения коснутся не только VPN-сервисов, но и других технологий, позволяющих обходить установленные блокировки.

Добавим, что клиенты нередко забывают выключать VPN при входе на сайты маркетплейсов.

В Бурятии маркетплейсы уже начали ограничивать доступ с включённым VPN, сообщил один из покупателей.

«Однако при выключении кнопки VPN картинка быстро загружается», - отмечает он.