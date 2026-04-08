В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее

Число иностранных туристов, посетивших Монголию в первом квартале этого года, увеличилось на 39%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этот период прибыло 143431 турист, что на 40580 больше, чем в прошлом году.

Как сообщает информационный портал «Монцамэ», особенно заметен рост в марте: тогда страну посетили 59317 туристов, что на 19815 человек больше или на 50% больше, чем в марте 2025 года.

Ассоциация туризма страны отметила, что устойчивый рост потока иностранных туристов является результатом совместных усилий всей туристической отрасли. Также сказалось перенаправление потоков в мировой туристической индустрии в марте этого года, в связи с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке.