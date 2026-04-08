08.04.2026 в 14:30

В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков

Число тех, кто пострадал от замораживания» объектов, стремительно растет
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В Иркутской области запущен специальный реестр для граждан, ставших жертвами недобросовестных застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот реестр призван систематизировать информацию о людях, которые, взяв ипотеку и заключив договор на строительство дома, не получили готовое жилье.

Как сообщает информационный портал IRCITY.RU, формирование реестра возложено на управление комплексного развития министерства строительства Иркутской области. Бланк заявления доступен на официальном сайте минстроя.

Глава ведомства Алексей Емелюков подчеркнул, что создание реестра является важным шагом к восстановлению прав граждан. Он призвал всех, кто оказался в подобной ситуации, обращаться в министерство для фиксации случаев и выработки механизмов помощи. Министерство также напоминает о важности использования эскроу-счетов при заключении договоров для минимизации рисков.

Напомним, что данная проблема приобрела массовый характер в прошлом году, когда десятки жителей Иркутской области пострадали от действий как минимум четырех застройщиков. Истории обманутых дольщиков широко освещались в СМИ. Во всех случаях застройщики получали средства, начинали работы, но затем прекращали строительство на стадии фундамента, оставляя вкладчиков с непостроенными домами и неоплаченными ипотечными кредитами. В отношении недобросовестных компаний были возбуждены уголовные дела. Основные проблемы задержек ввода домов стали рост издержек производства в связи с высокими кредитными ставками, подорожания стоимости рабочей силы и строительных материалов.

Теги
иркутск строительство реестр

Все новости

В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
08.04.2026 в 14:46
В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее
08.04.2026 в 14:26
В Бурятии маркетплейсы начали ограничивать доступ для пользователей, подключающихся через VPN
08.04.2026 в 14:16
С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак
08.04.2026 в 14:09
Рыбак из села Бурятии ответит за переделку и хранение оружия
08.04.2026 в 14:04
Житель Улан-Удэ предлагал транспортным полицейским взятку в 500 рублей
08.04.2026 в 13:16
В Улан-Удэ росгвардейцы уберегли от огня дом и машины горожан
08.04.2026 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
Всего зафиксировали шесть нарушений
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
О новых функциях пяти камер сообщили в Госавтоинспекции
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
Пострадали семь человек, шестеро из них – смертельно, среди погибших – двое несовершеннолетних
08.04.2026 в 14:46
В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее
Страна активно наращивает свой экспортный потенциал
08.04.2026 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru