В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков

В Иркутской области запущен специальный реестр для граждан, ставших жертвами недобросовестных застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот реестр призван систематизировать информацию о людях, которые, взяв ипотеку и заключив договор на строительство дома, не получили готовое жилье.

Как сообщает информационный портал IRCITY.RU, формирование реестра возложено на управление комплексного развития министерства строительства Иркутской области. Бланк заявления доступен на официальном сайте минстроя.

Глава ведомства Алексей Емелюков подчеркнул, что создание реестра является важным шагом к восстановлению прав граждан. Он призвал всех, кто оказался в подобной ситуации, обращаться в министерство для фиксации случаев и выработки механизмов помощи. Министерство также напоминает о важности использования эскроу-счетов при заключении договоров для минимизации рисков.

Напомним, что данная проблема приобрела массовый характер в прошлом году, когда десятки жителей Иркутской области пострадали от действий как минимум четырех застройщиков. Истории обманутых дольщиков широко освещались в СМИ. Во всех случаях застройщики получали средства, начинали работы, но затем прекращали строительство на стадии фундамента, оставляя вкладчиков с непостроенными домами и неоплаченными ипотечными кредитами. В отношении недобросовестных компаний были возбуждены уголовные дела. Основные проблемы задержек ввода домов стали рост издержек производства в связи с высокими кредитными ставками, подорожания стоимости рабочей силы и строительных материалов.