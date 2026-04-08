Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет

В следственном отделе по городу Братску СУ СКР по Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего заведующего ортопедическим отделением местной стоматологической поликлиники.

По версии следствия, в период с января 2024 года по апрель 2026 года 41-летний подозреваемый умышленно вносил ложные сведения в медицинские документы. Целью этих действий было искусственное завышение объема и стоимости работ по зубопротезированию, что приводило к увеличению его заработной платы. Финансирование медицинских услуг, оказываемых гражданам, осуществлялось из бюджета Иркутской области.

В настоящее время следователи активно проводят необходимые следственные действия, включая изучение документации. Подозреваемый был допрошен, и в отношении него избрана мера пресечения, соответствующая тяжести предполагаемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.