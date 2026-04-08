08.04.2026 в 15:42

Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет

В Братске экс-заведующий стоматологией подозревается в мошенничестве
Текст: Иван Иванов
В следственном отделе по городу Братску СУ СКР по Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего заведующего ортопедическим отделением местной стоматологической поликлиники.

По версии следствия, в период с января 2024 года по апрель 2026 года 41-летний подозреваемый умышленно вносил ложные сведения в медицинские документы. Целью этих действий было искусственное завышение объема и стоимости работ по зубопротезированию, что приводило к увеличению его заработной платы. Финансирование медицинских услуг, оказываемых гражданам, осуществлялось из бюджета Иркутской области.

В настоящее время следователи активно проводят необходимые следственные действия, включая изучение документации. Подозреваемый был допрошен, и в отношении него избрана мера пресечения, соответствующая тяжести предполагаемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
08.04.2026 в 16:33
«Дочь кричала от боли, дети в ужасе убегали»
08.04.2026 в 16:03
В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно
08.04.2026 в 15:48
В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО
08.04.2026 в 15:38
Жители Бурятии огорчились падением цен на нефть
08.04.2026 в 15:29
В Бурятии установят «Байкальскую звездную пластину»
08.04.2026 в 15:19
В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
08.04.2026 в 14:46
Читайте также
В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
Следователи СК проводят процессуальную проверку
08.04.2026 в 16:33
В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно
В районной прокуратуре провели проверку в детском саду
08.04.2026 в 15:48
В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО
Власти столицы Бурятии активно поддерживают ветеранов спецоперации и их семьи
08.04.2026 в 15:38
В Бурятии установят «Байкальскую звездную пластину»
Арт-объект создали по мотивам легендарной «Пластины Пионера»
08.04.2026 в 15:19
