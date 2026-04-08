На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования

В первом квартале нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге зарегистрировано пять несчастных случаев с участием граждан. Это более чем в два раза меньше (на 58,3%), чем в январе-марте 2025 года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основной причиной травмирования пешеходов стало их нахождение в опасной близости к движущимся поездам, а также переход через железнодорожные пути в неустановленных местах. Три происшествия произошли в Усольском районе Иркутской области, одно – в Чунском районе Приангарья, еще одно – в границах Улан-Удэ.Всего с начала года на инфраструктуре ВСЖД пострадали семь человек, шестеро из них – смертельно. Среди погибших – двое несовершеннолетних.