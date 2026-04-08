08.04.2026 в 15:01

В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион

Всего зафиксировали шесть нарушений
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Хоринском районе Бурятии в марте выявили шесть случаев безучетного потребления электроэнергии. Общая сумма ущерба составила свыше 1,1 млн рублей. В полицию поданы заявления для дальнейшего разбирательства, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Энергетики напоминают о смертельной опасности самовольных подключений и призывают сообщать о фактах хищения электроэнергии на «горячую линию»: 88002200220.

«Потребители, решившие самостоятельно подключиться к электрическим сетям, подвергают свою жизнь смертельной опасности. Энерговоры своими действиями могут вызвать замыкание энергопроводящих контактов и попасть под действие электрической дуги. Подключение, установленное в обход счетчика, не имеет защиты от перегрузки, а плохие контакты и проводка могут стать причинами пожара», - прокомментировали в Хоринском РЭС.

Теги
энерговоры хоринский район

Все новости

В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
08.04.2026 в 14:46
В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков
08.04.2026 в 14:30
В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее
08.04.2026 в 14:26
В Бурятии маркетплейсы начали ограничивать доступ для пользователей, подключающихся через VPN
08.04.2026 в 14:16
С начала года на улицах Улан-Удэ отловили 637 собак
08.04.2026 в 14:09
Рыбак из села Бурятии ответит за переделку и хранение оружия
08.04.2026 в 14:04
Житель Улан-Удэ предлагал транспортным полицейским взятку в 500 рублей
08.04.2026 в 13:16
В Улан-Удэ росгвардейцы уберегли от огня дом и машины горожан
08.04.2026 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
О новых функциях пяти камер сообщили в Госавтоинспекции
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
Пострадали семь человек, шестеро из них – смертельно, среди погибших – двое несовершеннолетних
08.04.2026 в 14:46
В Иркутске создали реестр обманутых дольщиков
Число тех, кто пострадал от замораживания» объектов, стремительно растет
08.04.2026 в 14:30
В марте Монголию посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее
Страна активно наращивает свой экспортный потенциал
08.04.2026 в 14:26
