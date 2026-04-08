В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион

В Хоринском районе Бурятии в марте выявили шесть случаев безучетного потребления электроэнергии. Общая сумма ущерба составила свыше 1,1 млн рублей. В полицию поданы заявления для дальнейшего разбирательства, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Энергетики напоминают о смертельной опасности самовольных подключений и призывают сообщать о фактах хищения электроэнергии на «горячую линию»: 88002200220.

«Потребители, решившие самостоятельно подключиться к электрическим сетям, подвергают свою жизнь смертельной опасности. Энерговоры своими действиями могут вызвать замыкание энергопроводящих контактов и попасть под действие электрической дуги. Подключение, установленное в обход счетчика, не имеет защиты от перегрузки, а плохие контакты и проводка могут стать причинами пожара», - прокомментировали в Хоринском РЭС.