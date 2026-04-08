В Бурятии установят «Байкальскую звездную пластину»

В День космонавтики, 12 апреля, в поселке Новый Энхалук Кабанского района Бурятии установят арт-объект «Байкальская звездная пластина». Инсталляцию художника Золто Цыбикжапова разместят на берегу озера.

Объект создали по мотивам легендарной «Пластины Пионера», отправленной в космос с зондами «Пионер-10» и «Пионер-11» в 1972 году. На пластине воспроизвели карту пульсаров, по которой можно определить положение Земли, схему Солнечной системы с траекторией полёта «Пионера» и др.

Главное отличие состоит в том, что вместо фигур людей здесь фоторамка: сделав снимок внутри неё, человек станет частью символического «сигнала» во Вселенную.

«В день открытия запланированы публичная презентация арт-объекта, символический запуск сигнала, неформальное общение с авторами и астрономами, а также возможность первыми протестировать инсталляцию в формате фотосъёмки», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Этот проект реализуют компания BURYATIFUL и гостевой комплекс «Тэнсуури» в рамках фестиваля «Байкальский звездопад», который пройдёт с 11 по 13 августа (возрастное ограничение 6+).