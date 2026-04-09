Общество 09.04.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 9 апреля 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
Текст: Алена Викулина
Овен

Середина недели требует внимательности: возможны испытания на прочность, неожиданные траты или споры на работе. Не спешите с решениями, проявите терпение и выносливость. Скоро станет ясно, какие проекты стоит развивать, а какие лучше отложить. В любви наступит момент истины: либо шаг навстречу, либо расставание. Не ищите компромиссов там, где их нет.

 

Телец

Ваша устойчивость будет проверяться переменами, которые вы откладывали. Если поступит важное предложение — не медлите. В любви ждет откровенный разговор, который снимет напряжение. На работе — пора проявить жёсткость в финансовых вопросах, долги будут возвращены, если вы обозначите свои требования.

 

Близнецы

День насыщен информацией, но важно не распыляться. Возможны неожиданные обстоятельства, требующие пересмотра решений. В любви — выбор между свободой и стабильностью. На работе — не подписывайте документы без тщательной проверки.

 

Рак

Прошлое напомнит о себе, не все визиты будут приятными. В скором времени ждите известие, которое может поменять представления о доверии. В любви — эмоциональная откровенность сблизит с партнёром. На работе — интуиция подскажет, какой проект стоит продвигать.

 

Лев

Вы в центре внимания. От вашей щедрости зависит судьба близких. В любви — поддержка партнёра важнее публичных признаний. На работе — нестандартные решения принесут успех.

 

Дева

Мелочи сложатся в большую картину, не будьте излишне придирчивы. Не упустите шанса исправить ошибку. В любви — ослабьте контроль. На работе — ваша дотошность станет преимуществом. Возможны перемены в руководстве.

 

Весы

Выбор между выгодой и правильностью определит многое. В любви — определённость важнее гармонии. На работе — проявите твёрдость в переговорах.

 

Скорпион

Вскроются тайны, но ваша проницательность поможет выйти с выгодой. Информация, которую вы узнаете поменяет отношение к знакомому человеку. В любви — выбор между правдой и покоем. На работе сможете предотвратить финансовые потери.

 

Стрелец

Возможности требуют быстрой реакции. Появится предложение свернуть с пути, и это будет верно. Вероятны новые знакомства в непривычных местах. На работе следует избегать долгосрочных контрактов в ближайшее время.

 

Козерог

Максимальная собранность, события развиваются стремительно. Ждите известия, требующего кадровых решений. В любви — делите внимание между работой и семьёй. На работе ожидает успех после долгой подготовки.

 

Водолей

Время союзов и разрывов, облегчение принесёт свобода. Вас ждет встреча, которая поменяет круг общения. В любви — выбор между старым и новым. На работе — ваши идеи получат поддержку.

 

Рыбы

Настанет ясность в мучивших вопросах, а интуиция обострится. В любви — озвучьте желания партнеру. На работе постарайтесь временно не принимать финансовых решений.

 

Фото: нейросеть

 

 

