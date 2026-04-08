В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО

В администрации Улан-Удэ прошло очередное заседание комиссии при мэре города по поддержке участников СВО и членов их семей. На нем главы районов доложили о реализации всесторонних мер по созданию комфортных условий для жизни и адаптации ветеранов.– Наша задача – не просто реагировать на обращения, а выстроить эффективную, доступную и понятную систему поддержки и помощи. У нас в городе уже реализуется программа по адаптации жилья и придомовой территории участников СВО с инвалидностью. Следующим этапом необходимо организовать работу с работодателями Улан-Удэ по созданию удаленных рабочих мест для участников СВО, имеющих инвалидность, – дал поручение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Во всех районах города проведено обследование условий проживания инвалидов-участников СВО. По заявкам ветеранов устанавливаются высокотехнологичные средства реабилитации, системы «умный дом». Для создания комфортного подъезда к домам защитников Отечества устанавливаются пандусы и поручни, оборудуются парковочные места. В частном секторе – отсыпают и грейдируют подъездные пути. В индивидуальном порядке при необходимости проводится ремонт или подключение домов к водо- и электроснабжению.Дети участников СВО во внеочередном порядке получают направления в учреждения дошкольного образования, а школьникам предоставляется бесплатное питание. На льготных основаниях предоставляются путёвки в детские лагеря. Волонтёры районов дополняют систему поддержки: помогают в уборке, расколке дров, собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети.– Поддержка участников СВО и их семей остаётся для нас безусловным приоритетом. Особое внимание уделяется персональному сопровождению ветеранов и членов их семей, помощи в оформлении документов, получении льгот, образовательных и социальных услуг, – отметил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Баир Цыбенов.Участников СВО бесплатно консультируют по вопросам назначения пособий и выплат, прохождения лечения в центрах реабилитации, оказывают правовую помощь и содействие в профессиональном развитии.Кроме того, для них организована возможность бесплатно заниматься физической и адаптивной физкультурой, участвовать в культурно-досуговой жизни – всё это способствует улучшению психологического состояния и социальной адаптации.В районах создаются памятные объекты, которые хранят историю подвига наших земляков. Обустраиваются Аллеи памяти, устанавливаются мемориальные доски, в честь героев называют улицы. В школах появляются парты и уголки воинской славы. Важным цифровым проектом стало создание электронной книги памяти Героев специальной военной операции «Мы помним Вас!».На следующем заседании комиссии мэр Улан-Удэ поручил рассмотреть, как в городе бесплатно предоставляются земельные участки участникам СВО.