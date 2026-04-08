Общество 08.04.2026 в 15:48

В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно

В районной прокуратуре провели проверку в детском саду
Текст: Карина Перова
В селе Романовка Баунтовского района Бурятии прокуратура провела проверку в местном детском саду. Воспитатели пожаловались, что их привлекали к работе в выходные и праздничные дни, но их труд не оплачивался.

Прокурор внес заведующей детсадом представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность по заработной плате погасили.

«Кроме того, прокурор района объявил заведующей предостережение о недопустимости подобных нарушений закона», - отметили в надзорном ведомстве.

Все новости

В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
08.04.2026 в 16:33
«Дочь кричала от боли, дети в ужасе убегали»
08.04.2026 в 16:03
В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно
08.04.2026 в 15:48
Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет
08.04.2026 в 15:42
В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО
08.04.2026 в 15:38
Жители Бурятии огорчились падением цен на нефть
08.04.2026 в 15:29
В Бурятии установят «Байкальскую звездную пластину»
08.04.2026 в 15:19
В районе в Бурятии за месяц наворовали электроэнергии более чем на миллион
08.04.2026 в 15:01
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
08.04.2026 в 14:58
На ВСЖД с начала года в два раза сократилось число случаев травмирования
08.04.2026 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
Следователи СК проводят процессуальную проверку
08.04.2026 в 16:33
Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет
В Братске экс-заведующий стоматологией подозревается в мошенничестве
08.04.2026 в 15:42
В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО
Власти столицы Бурятии активно поддерживают ветеранов спецоперации и их семьи
08.04.2026 в 15:38
В Бурятии установят «Байкальскую звездную пластину»
Арт-объект создали по мотивам легендарной «Пластины Пионера»
08.04.2026 в 15:19
