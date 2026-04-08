В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно

В селе Романовка Баунтовского района Бурятии прокуратура провела проверку в местном детском саду. Воспитатели пожаловались, что их привлекали к работе в выходные и праздничные дни, но их труд не оплачивался.

Прокурор внес заведующей детсадом представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность по заработной плате погасили.

«Кроме того, прокурор района объявил заведующей предостережение о недопустимости подобных нарушений закона», - отметили в надзорном ведомстве.