В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом

В Кижингинском районе Бурятии продолжают искать 75-летнюю женщину, пропавшую 28 августа 2025 года. В Хоринском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ по данному факту проводят процессуальную проверку.

Предварительно, около 7 часов утра пенсионерка ушла с гурта «Хунды» в сторону улуса Загустай и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Сведения о пропавшей женщине: Саглуева (Булдаева) Екатерина Николаевна, 02.02.1951 года рождения.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета в черную куртку, черные брюки и черные резиновые сапоги.

Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении женщины, изображенной на фотографии, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30148) 21-2-04 (Хоринский межрайонный следственный отдел), или 02 (102) (полиция).