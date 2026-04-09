Общество 09.04.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 9 апреля
22-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения детей, вывешивать хий морин родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, торговать, изучать грамоту, астрологию, постигать технологии искусства и ремесел, строить печи, подавлять духов Си.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки и заключения брака, совершения обряда по усопшим, начала нового бизнеса.
Стрижка волос: к увеличению болезней.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
