Зурхай на четверг, 9 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения детей, вывешивать хий морин родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, торговать, изучать грамоту, астрологию, постигать технологии искусства и ремесел, строить печи, подавлять духов Си.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки и заключения брака, совершения обряда по усопшим, начала нового бизнеса.Стрижка волос: к увеличению болезней.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: Номер один