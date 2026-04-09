Общество 09.04.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 9 апреля

22-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения детей, вывешивать хий морин родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, торговать, изучать грамоту, астрологию, постигать технологии искусства и ремесел, строить печи, подавлять духов Си.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки и заключения брака, совершения обряда по усопшим, начала нового бизнеса.

Стрижка волос: к увеличению болезней.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

Фото: Номер один
В Улан-Удэ чиновников наказали за покусанную девочку
08.04.2026 в 18:29
Жительница Улан-Удэ наказала театр за травму
08.04.2026 в 17:43
Житель Бурятии задушил собутыльника воротом кофты
08.04.2026 в 17:18
Жительница Москвы засудила управляшку в Улан-Удэ за травму своей матери
08.04.2026 в 16:51
В Улан-Удэ 11-летний мальчик застрял в окне на третьем этаже
08.04.2026 в 16:47
В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
08.04.2026 в 16:33
«Дочь кричала от боли, дети в ужасе убегали»
08.04.2026 в 16:03
В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно
08.04.2026 в 15:48
Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет
08.04.2026 в 15:42
В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО
08.04.2026 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ чиновников наказали за покусанную девочку

Бродячая собака покусала ребенка в центре города

08.04.2026 в 18:29
Жительница Улан-Удэ наказала театр за травму

На дочь горожанки упал стенд, причинив черепно-мозговую травму

08.04.2026 в 17:43
Жительница Москвы засудила управляшку в Улан-Удэ за травму своей матери

Пожилая женщина сломала шейку бедра, поскользнувшись у обледеневшего подъезда  

 

08.04.2026 в 16:51
В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
Следователи СК проводят процессуальную проверку
08.04.2026 в 16:33
