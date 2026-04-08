Жительница Москвы засудила управляшку в Улан-Удэ за травму своей матери

В марте 2025 года пожилая жительница столицы Бурятии шла домой. Идти оставалось совсем немного, но тут произошло несчастье – женщина поскользнулась и упала. Падение было крайне неудачным – женщина не могла даже встать, потому что сломала шейку бедра. Скорую вызвали соседи.

Скорая отвезла пострадавшую в травмпункт, где ей установили диагноз: закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

После осмотра и рентген-исследования женщину увезли в травматологическое отделение больницы, где она в итоге провела неделю.

Родных у пожилой горожанки в Улан-Удэ не было. Дочь проживала в другом городе. Женщине пришлось обратиться в патронажные службы для ухода за матерью, а потом на некоторое время поместить ее в пансионат.

В больнице пожилой горожанке нужен был круглосуточный уход, т.к. самостоятельно встать и передвигаться она не могла и не может до настоящего времени. Ее дочь заключила договор с патронажной службой, приобрела ходунки, медикаменты, средства гигиены.

После выписки из больницы женщину перевезли в пансионат «Забота», транспортировку осуществляло социальное такси. После этих дочери пришлось забрать мать к себе в Москву, т.к. ей нужен постоянный уход.

За компенсацией понесенных расходов и моральных страданий дочь горожанки, получившей травму, обратилась в Железнодорожный районный суд.

Обращаясь в суд с иском к управляющей организации, истец просила взыскать материальный ущерб в размере 164 113 руб., штраф в размере 82 056 руб., компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб.

Суд решил удовлетворить требования истца частично. С управляющей компании в пользу женщины взыскали возмещение материального ущерба в сумме 87 256 руб. В компенсации морального вреда женщине отказали, поскольку пострадавшей была не она, а ее мать.

«Сам по себе факт причинения вреда здоровью матери истца не является безусловным основанием для компенсации морального вреда истцу при отсутствии доказательств причинения каких-либо нравственных и моральных страданий истцу», – постановил суд.





