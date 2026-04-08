Общество 08.04.2026 в 16:51

Жительница Москвы засудила управляшку в Улан-Удэ за травму своей матери

Пожилая женщина сломала шейку бедра, поскользнувшись у обледеневшего подъезда  

 

Текст: Анастасия Величко
В марте 2025 года пожилая жительница столицы Бурятии шла домой. Идти оставалось совсем немного, но тут произошло несчастье – женщина поскользнулась и упала. Падение было крайне неудачным – женщина не могла даже встать, потому что сломала шейку бедра. Скорую вызвали соседи.

Скорая отвезла пострадавшую в травмпункт, где ей установили диагноз: закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

После осмотра и рентген-исследования женщину увезли в травматологическое отделение больницы, где она в итоге провела неделю.

Родных у пожилой горожанки в Улан-Удэ не было. Дочь проживала в другом городе. Женщине пришлось обратиться в патронажные службы для ухода за матерью, а потом на некоторое время поместить ее в пансионат.

В больнице пожилой горожанке нужен был круглосуточный уход, т.к. самостоятельно встать и передвигаться она не могла и не может до настоящего времени. Ее дочь заключила договор с патронажной службой, приобрела ходунки, медикаменты, средства гигиены.

После выписки из больницы женщину перевезли в пансионат «Забота», транспортировку осуществляло социальное такси. После этих дочери пришлось забрать мать к себе в Москву, т.к. ей нужен постоянный уход.

За компенсацией понесенных расходов и моральных страданий дочь горожанки, получившей травму, обратилась в Железнодорожный районный суд.

Обращаясь в суд с иском к управляющей организации, истец просила взыскать материальный ущерб в размере 164 113 руб., штраф в размере 82 056 руб., компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб.

Суд решил удовлетворить требования истца частично. С управляющей компании в пользу женщины взыскали возмещение материального ущерба в сумме 87 256 руб. В компенсации морального вреда женщине отказали, поскольку пострадавшей была не она, а ее мать.

«Сам по себе факт причинения вреда здоровью матери истца не является безусловным основанием для компенсации морального вреда истцу при отсутствии доказательств причинения каких-либо нравственных и моральных страданий истцу», – постановил суд.


Фото: нейросеть

Все новости

Жительница Улан-Удэ наказала театр за травму
08.04.2026 в 17:43
Житель Бурятии задушил собутыльника воротом кофты
08.04.2026 в 17:18
Жительница Москвы засудила управляшку в Улан-Удэ за травму своей матери
08.04.2026 в 16:51
В Улан-Удэ 11-летний мальчик застрял в окне на третьем этаже
08.04.2026 в 16:47
В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
08.04.2026 в 16:33
«Дочь кричала от боли, дети в ужасе убегали»
08.04.2026 в 16:03
В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно
08.04.2026 в 15:48
Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет
08.04.2026 в 15:42
В Улан-Удэ создадут удаленные рабочие места для участников СВО
08.04.2026 в 15:38
Жители Бурятии огорчились падением цен на нефть
08.04.2026 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Жительница Улан-Удэ наказала театр за травму

На дочь горожанки упал стенд, причинив черепно-мозговую травму

08.04.2026 в 17:43
В Бурятии продолжают искать пенсионерку, бесследно исчезнувшую прошлым летом
Следователи СК проводят процессуальную проверку
08.04.2026 в 16:33
В Бурятии воспитателям приходилось работать по выходным и праздникам бесплатно
В районной прокуратуре провели проверку в детском саду
08.04.2026 в 15:48
Заведующий отделом поликлиники прилично «наварился» на зубах за госсчет
В Братске экс-заведующий стоматологией подозревается в мошенничестве
08.04.2026 в 15:42
