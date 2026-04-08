Общество 08.04.2026 в 17:43

Жительница Улан-Удэ наказала театр за травму

На дочь горожанки упал стенд, причинив черепно-мозговую травму

Текст: Анастасия Величко
Днем 8 мая на празднике на площади Революции г. Улан-Удэ на ребенка упал один из стендов, посвященных Великой Отечественной войне. Стенд принадлежал театру оперы и балета и был установлен в нарушение мер безопасности при проведении публичных мероприятий.

В результате падения стенда ребенок получил перелом левой ключицы и черепно-мозговую травму. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы полученные повреждения расцениваются как причинившие средней тяжести вред здоровью человека.

Из-за падения стенда мать девочки понесла материальный ущерб и моральный вред. Женщине пришлось покупать реклинатор ортопедический, лекарства, водить дочь на платный массаж, оплатить восстановление и реабилитацию на курорте «Горячинск».

Также женщина потеряла в доходе – в связи с тем, что она брала больничный по уходу за дочерью, ей урезали зарплату.

«Падение щита на трехлетнюю дочь и полученные ею травмы явились для истца большим стрессом, она испытывала сильные нравственные страдания и переживания. Дочь сильно плакала, жаловалась на левое плечо и голову. Снятие одежды с ребенка для осмотра врачом сопровождалось плачем ребенка, доставляло истцу нравственные страдания. В тот же день дочери сделали иммобилизацию плеч и ключиц ватно-марлевыми кольцами Дельбе, на следующий день наложили гипс. После установки колец Дельбе, дочь сильно плакала, ей было неудобно, что доставляло истцу нравственные страдания. Истцу приходилось ограничивать ребенка в движении, запрещать дочке играть на детских площадках, кататься на самокате, велосипеде, не посещала детский сад. Девочка из-за запретов сильно плакала, расстраивалась, что также приносило истцу нравственные страдания. На протяжении 20 дней круглосуточно носила гипс, что вызывало трудности в уходе, возникали сложности по подбору одежды», – следует из материалов дела.

Обращаясь в Советский районный суд, женщина просила взыскать с театра 90666,93 рублей в качестве возмещения материального ущерба и утраченного заработка, компенсацию морального вреда в размере 300000,00 рублей, судебные расходы в размере 7160,00 рублей.

Суд решил исковые требования горожанки к театру удовлетворить частично: взыскать с учреждения в пользу горожанки денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 530 рублей, утраченный заработок в размере 35037 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4390,00 рублей.


Фото: "Номер один"

