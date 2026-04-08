В Улан-Удэ чиновников наказали за покусанную девочку

Прокурор Советского района обратился в суд с иском в интересах юной горожанки к комитету городского хозяйства. Прокурор требовал взыскать компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей в пользу девочки в связи с тем, что ребенка укусила безнадзорная собака.

Пес набросился на девочку прямо в центре города, на пешеходной улице «Арбат», неподалеку от одного из кафе.

Все произошло в октябре 2025 года. Собака набросилась на ребенка на заднем дворе бизнес-центра. Повалила на землю и начала кусать. После нападения животного мама отвезла девочку в Республиканскую стоматологическую поликлинику, где ей оказали медицинскую помощь, провели хирургическую обработку раны правой щеки, подбородка, наложили швы и назначили амбулаторное лечение.

Затем девочке трижды ставили прививку против бешенства.

«После нападения и укусов собаки ребенок стал нервным, плохо спит по ночам, на улице при виде собак начинаются панические атаки, начинает плакать. На лице в области укусов осталось три шрама яркого красно-синего цвета. В будущем девочке рекомендовали лазерную коррекцию кожи лица в области шрамов», - следует из материалов дела.

Позднее нападавшую собаку отловили.

Советский районный суд принял решение исковое заявление прокурора Советского района г. Улан-Удэ в интересах несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью удовлетворить и взыскать с комитета городского хозяйства компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"