Жительница Бурятии рассталась с миллионами в соседнем Иркутске

В Хоринском районе Бурятии местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 2 млн рублей. Всё началось с обычного звонка. Неизвестный представился сотрудником почтовой службы и под предлогом уточнения индекса для посылки попросил продиктовать код из смс. Ну а далее события стали развиваться уже по известному многим сценарию.

Женщине позвонил человек, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он напугал её тем, что её данные использовали для перевода денег запрещённым организациям, пригрозил обысками, уголовным делом и арестом всей семьи. Чтобы «спасти» деньги, он убедил женщину скачать специальное приложение и показать им экран телефона.

- По указке аферистов женщина тайно ушла из больницы в Улан-Удэ, на вызванном ими такси поехала за деньгами в село, а затем купила билет на самолёт и вылетела в Иркутск. Там её встретил незнакомец, назвал кодовое слово, и женщина отдала ему пакет с 2,3 млн рублей. После этого её отправили обратно домой на автобусе. Только когда у неё снова потребовали деньги (уже 1,5 миллиона), женщина поняла, что стала жертвой обмана, - рассказали в полиции республики.

