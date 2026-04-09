Общество 09.04.2026 в 09:54
Уляборский вулкан в Бурятии превратили в помойку
Там устроили свалку из строительного мусора
Текст: Карина Перова
Туристы ужаснулись, когда приехали посмотреть на Уляборский вулкан, расположенный недалеко от села Хурай-Хобок Тункинского района Бурятии. Живописное место превратили в помойку.
Мужчина по имени Андрей запечатлел на видео свалку, состоящую из досок, кирпичей, шифера, чайников и шин. Он намекнул, что это дело рук местных жителей.
«Это что, мы, туристы, сделали эту помойку? Мы, наверное, притащили с собой эти старые дома из села, чайники, засрав вулкан в Национальном парке?», - сыронизировал путешественник.