Уляборский вулкан в Бурятии превратили в помойку

Туристы ужаснулись, когда приехали посмотреть на Уляборский вулкан, расположенный недалеко от села Хурай-Хобок Тункинского района Бурятии. Живописное место превратили в помойку.

Мужчина по имени Андрей запечатлел на видео свалку, состоящую из досок, кирпичей, шифера, чайников и шин. Он намекнул, что это дело рук местных жителей.

«Это что, мы, туристы, сделали эту помойку? Мы, наверное, притащили с собой эти старые дома из села, чайники, засрав вулкан в Национальном парке?», - сыронизировал путешественник.