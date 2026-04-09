На нефтебазе Бурятии спецслужбы обезвреживали самодельную бомбу

В Бурятии сотрудники Росгвардии и других спецслужб провели совместные учения на нефтебазе. По сценарию, неизвестные попытались атаковать объект с помощью беспилотника: сбросили самодельную бомбу и пробирки с опасным химическим веществом.

- Работники нефтебазы заметили подозрительный дрон, вызвали спецслужбы и начали эвакуировать людей в безопасное место. На место прибыли росгвардейцы, которые оцепили территорию и организовали пропускной режим. Специалисты ОМОН и СОБР вместе с экспертом по дронам обследовали место, определив опасность ситуации. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы химического вещества и провели дезинфекцию территории. В учениях приняли участие более 90 человек из ФСБ, Росгвардии, МВД, МЧС, Роспотребнадзора и самой нефтебазы, - рассказали в Росгвардии республики.

В результате тренировки все службы показали слаженную работу и готовность быстро реагировать на террористические угрозы на важных объектах Бурятии.

