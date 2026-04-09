Общество 09.04.2026 в 09:57

На нефтебазе Бурятии спецслужбы обезвреживали самодельную бомбу

В республике идут учения по борьбе с террористами
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сотрудники Росгвардии и других спецслужб провели совместные учения на нефтебазе. По сценарию, неизвестные попытались атаковать объект с помощью беспилотника: сбросили самодельную бомбу и пробирки с опасным химическим веществом.

- Работники нефтебазы заметили подозрительный дрон, вызвали спецслужбы и начали эвакуировать людей в безопасное место. На место прибыли росгвардейцы, которые оцепили территорию и организовали пропускной режим. Специалисты ОМОН и СОБР вместе с экспертом по дронам обследовали место, определив опасность ситуации. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы химического вещества и провели дезинфекцию территории. В учениях приняли участие более 90 человек из ФСБ, Росгвардии, МВД, МЧС, Роспотребнадзора и самой нефтебазы, - рассказали в Росгвардии республики.

В результате тренировки все службы показали слаженную работу и готовность быстро реагировать на террористические угрозы на важных объектах Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

Все новости

В Бурятии экс-руководитель центра помощи детям трудоустроил туда мать его ребенка
09.04.2026 в 10:40
В Иркутске впервые начнут изучать бурятский язык
09.04.2026 в 10:27
В Бурятии 136 тысяч детей проведут летний отдых организованно
09.04.2026 в 10:23
В пригороде Улан-Удэ молодой водитель без прав устроил ДТП
09.04.2026 в 10:18
В Бурятии ремни спасли автоледи и двух ее детей
09.04.2026 в 10:03
На нефтебазе Бурятии спецслужбы обезвреживали самодельную бомбу
09.04.2026 в 09:57
Уляборский вулкан в Бурятии превратили в помойку
09.04.2026 в 09:54
Житель Бурятии устроил пожар на участке, высыпав горящий шлак в сухую траву
09.04.2026 в 09:36
Жительница Бурятии рассталась с миллионами в соседнем Иркутске
09.04.2026 в 09:27
Улан-удэнец сломал ногу и позвоночник, рухнув с 4-метровой высоты
09.04.2026 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В Бурятии экс-руководитель центра помощи детям трудоустроил туда мать его ребенка
Прокуратура настояла на изменении основания и формулировки его увольнения
09.04.2026 в 10:40
В Иркутске впервые начнут изучать бурятский язык
Эксперимент стартует в одном из классов гимназии №1
09.04.2026 в 10:27
В Бурятии 136 тысяч детей проведут летний отдых организованно
На эти цели выделено 355 миллионов рублей
09.04.2026 в 10:23
Уляборский вулкан в Бурятии превратили в помойку
Там устроили свалку из строительного мусора
09.04.2026 в 09:54
