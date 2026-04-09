Общество 09.04.2026 в 10:23

В Бурятии 136 тысяч детей проведут летний отдых организованно

На эти цели выделено 355 миллионов рублей
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ состоялось совещание, посвященное организации летнего отдыха и занятости детей в Бурятии. По итогам обсуждения стало известно, что более 136 тысяч детей проведут летние каникулы организованно, а 38 тысяч из них смогут отдохнуть в лагерях по всей республике. Планируется открытие 407 оздоровительных учреждений, на что будет выделено более 355 миллионов рублей.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, «важно, чтобы лето для детей было не только безопасным, но и насыщенным интересными и полезными мероприятиями».

В рамках программы летней занятости продолжат свою работу спортивные школы, которые проведут более 300 мероприятий – от дворовых турниров до масштабных летних спортивных фестивалей. Театры, цирки, музеи и библиотеки предложат выездные программы, спектакли и мастер-классы, которые будут проводиться непосредственно на базе лагерей и в районах республики, делая культуру и искусство доступнее для юных жителей.

Кроме того, летом будет предоставлена возможность временной подработки и стажировок для несовершеннолетних, желающих получить свой первый трудовой опыт и заработок. Студенческие отряды также продолжат свою деятельность, работая при учебных заведениях.

Большое внимание будет уделено проведению различных конкурсов, форумов, игр КВН, образовательных и креативных проектов, а также работе с детьми в лагерях. Масштабно будет отмечен День молодежи. Все эти инициативы призваны предоставить каждому ребенку возможность проявить себя.

«Будем стараться, чтобы каждый ребёнок мог развиваться, отдохнул и набрался сил», – подчеркнул глава республики.

