В Бурятии 136 тысяч детей проведут летний отдых организованно

В Улан-Удэ состоялось совещание, посвященное организации летнего отдыха и занятости детей в Бурятии. По итогам обсуждения стало известно, что более 136 тысяч детей проведут летние каникулы организованно, а 38 тысяч из них смогут отдохнуть в лагерях по всей республике. Планируется открытие 407 оздоровительных учреждений, на что будет выделено более 355 миллионов рублей.Как сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, «важно, чтобы лето для детей было не только безопасным, но и насыщенным интересными и полезными мероприятиями».В рамках программы летней занятости продолжат свою работу спортивные школы, которые проведут более 300 мероприятий – от дворовых турниров до масштабных летних спортивных фестивалей. Театры, цирки, музеи и библиотеки предложат выездные программы, спектакли и мастер-классы, которые будут проводиться непосредственно на базе лагерей и в районах республики, делая культуру и искусство доступнее для юных жителей.Кроме того, летом будет предоставлена возможность временной подработки и стажировок для несовершеннолетних, желающих получить свой первый трудовой опыт и заработок. Студенческие отряды также продолжат свою деятельность, работая при учебных заведениях.Большое внимание будет уделено проведению различных конкурсов, форумов, игр КВН, образовательных и креативных проектов, а также работе с детьми в лагерях. Масштабно будет отмечен День молодежи. Все эти инициативы призваны предоставить каждому ребенку возможность проявить себя.«Будем стараться, чтобы каждый ребёнок мог развиваться, отдохнул и набрался сил», – подчеркнул глава республики.