В Бурятии экс-руководитель центра помощи детям трудоустроил туда мать его ребенка

В Бурятии прокуратура Хоринского района настояла на изменении основания и формулировки увольнения экс-руководителя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В ходе проверки выяснилось, что бывший директор трудоустроил в бюджетное учреждение мать его ребенка. При этом он не уведомил работодателя (минсоцзащиты РБ) о такой личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей.

«Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов длительное время им не принимались. При наличии оснований для увольнения руководителя центра в связи с утратой доверия, он покинул должность по собственной инициативе», - рассказали в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения и направлении сведений о должностном лице в правительство республики для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Требования прокуратуры удовлетворили, исполнение решения суда находится на контроле.