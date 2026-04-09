Бастрыкин поручил разобраться с некачественной водой в доме бойца СВО из Улан-Удэ

Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушении прав семьи участника СВО из Улан-Удэ. Напомним, горожане просят провести в их дом качественную воду.

Жители вынуждены пользоваться ржавой, с наличием примесей водой, непригодной для потребления и бытовых нужд. За два года из строя вышли две стиральные машины, на подходе – третья.

«Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. В СУ СК России по Республике Бурятия организована процессуальная проверка», - сообщили в Информационном центре СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждет он руководителя Следкома РБ Евгения Лагацкого результаты процессуальной проверки и информацию о принятом по ее итогам решении.