Посиделки работяг в Бурятии закончились битьем директорской тачки

В поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района накануне случилась история, местами похожая на анекдот. Всё началось с того, что двое работников базы устроили вечер «культурного отдыха» с горячительными напитками, а когда запасы подошли к концу, за добавкой в винную лавку отправились на дорогом внедорожнике директора, стоявшем в гараже.

Пока один был в магазине, второй решил прокатиться с ветерком, но поездка, увы, закончилась совсем не весело: горе-водитель не справился с управлением, устроил ДТП и серьёзно повредил машину. После аварии мужчина вернулся на базу и, чтобы хоть как-то загладить вину, написал расписку с обещанием возместить ущерб. Однако, совесть его оказалась такой же бедовой, как и навыки вождения, потому что в итоге он попросту скрылся.

Как рассказали в полиции республики, 39-летний подозреваемый, ранее уже имевший проблемы с законом, вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело. Теперь его фигурантам предстоит ответить за угон, за управление в нетрезвом виде и еще каким-то образом возместить ущерб от разбитого автомобиля, стоимостью около 3 млн рублей.

Фото: нейросеть