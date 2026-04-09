Общество 09.04.2026 в 11:18

В центре Улан-Удэ начнут строить еще два жилых комплекса

Один из них предназначен для горожан, чьи дома были снесены
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Еще два жилых комплекса появятся в квартале «Улаан Хото» в центре Улан-Удэ. Сейчас территорию под будущие объекты расчищают от мусора, а строительные работы стартуют уже в апреле этого года, сообщает пресс-служба правительства РБ. 

Напомним, застройка в центре идет по проекту комплексного развития территорий, реализуемого в рамках мастер‑плана столицы Бурятии. Документ получил одобрение президента России Владимира Путина весной 2023 года во время визита главы государства в республику. 

В первом жилом комплексе предусмотрено 225 квартир, предназначенных под продажу. Он будет включать пять разноэтажных секций. 

- Второй жилой комплекс предназначен для жителей, чьи дома вошли в проект КРТ центральной части. В нём разместят 355 семей. Комплекс будет состоять из трёх 16-этажных корпусов. Оба жилых объекта построят на пересечении улиц Советская, Смолина, Шмидта и Корабельная. Завершить строительство этих ЖК планируется в 2028 году, - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.  

Строительство пилотного жилого комплекса в квартале «Улаан Хото» было запущено в апреле прошлого года. Это лишь часть большого плана по развитию центра. Всего в исторической части построят 13 жилых комплексов, школу, два детских сада и поликлинику.  

- Раньше у нас в центре города преобладали старые деревянные дома. Многие, из которых даже не были подключены к инженерным сетям. Люди пользовались печным отоплением и привозной водой. Конечно, нужно развивать центр и город в целом. Мы с нетерпением ждём изменение городского облика, - поделилась жительница Улан-Удэ.  

Помимо прочего, горожан ждёт комфортная среда: пешеходный бульвар, закрытые дворы, множество зон отдыха. На первых этажах разместятся кафе, магазины и другие коммерческие объекты. Всё обновление завершат к 2033 году.  
