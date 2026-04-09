Общество 09.04.2026 в 11:36

В Бурятии медики «скорой» вернули пациента с того света

У мужчины были острые боли в сердце и тяжелая аритмия
Текст: Карина Перова
Фото: минздрав Бурятии

В Бурятии бригада скорой помощи №1 – врач Сергей Степанов и медсестра-анестезист Елена Гармажапова – вернули пациента с того света. Медики выехали на срочный вызов к мужчине с острой болью в сердце и тяжелой аритмией и сделали невозможное.

Больной был в крайне тяжелом состоянии: опасная для жизни аритмия почти мгновенно перешла в остановку сердца. Но его удалось спасти благодаря четкой и слаженной работе фельдшерско-врачебной бригады.

После пациента доставили в сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, где продолжили лечение.

«Финал этой истории счастливый: мужчина выписался в хорошем самочувствии и от всей души поблагодарил врачей – тех, кто подарил ему полноценную жизнь», - заключили в минздраве Бурятии.

