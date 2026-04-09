Кладбища Улан-Удэ обрабатывают от клещей и мышей

В Улан-Удэ с сегодняшнего дня стартовали плановые работы по санитарной обработке кладбищ. Сейчас сотрудники трудятся в микрорайонах Мелькомбинат, Тальцы, Забайкальский и Кирзавод.

Специалисты «Дез-Проф» выполняют акарицидную обработку против клещей, а также дератизацию для снижения численности грызунов.

«Работы проводятся с целью обеспечения безопасности посетителей и поддержания надлежащего санитарного состояния территорий», - рассказали в комитете городского хозяйства.

График обработки кладбищ:

10 апреля – кладбище «Южное» и «Южное-2», 6 км трассы Улан-Удэ-Николаевский;

13 апреля – мкр. Шишковка, мкр. Горького;

14 апреля – кладбище «Центральное», мкр. Загорск;

15 апреля – кладбище «Центральное».