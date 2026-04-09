Общество 09.04.2026 в 12:00
Кладбища Улан-Удэ обрабатывают от клещей и мышей
Работы выполняют специалисты «Дез-Проф»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ с сегодняшнего дня стартовали плановые работы по санитарной обработке кладбищ. Сейчас сотрудники трудятся в микрорайонах Мелькомбинат, Тальцы, Забайкальский и Кирзавод.
Специалисты «Дез-Проф» выполняют акарицидную обработку против клещей, а также дератизацию для снижения численности грызунов.
«Работы проводятся с целью обеспечения безопасности посетителей и поддержания надлежащего санитарного состояния территорий», - рассказали в комитете городского хозяйства.
График обработки кладбищ:
10 апреля – кладбище «Южное» и «Южное-2», 6 км трассы Улан-Удэ-Николаевский;
13 апреля – мкр. Шишковка, мкр. Горького;
14 апреля – кладбище «Центральное», мкр. Загорск;
15 апреля – кладбище «Центральное».