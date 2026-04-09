У детсадов в Улан-Удэ прошли массовые проверки

Массовые проверки прошли у детских садов «Искорка», «Родничок» и «Номина» в Улан-Удэ. Сотрудники ГАИ проводят рейды по пресечению нарушений правил перевозки детей, особое внимание уделяя утренним и вечерним часам, когда родители привозят и забирают детей из дошкольных учреждений.

Автоинспекторы проверяли, используют ли водители детские удерживающие устройства и напоминали о необходимости их применения даже при коротких поездках.

Как отметили в полиции республики, в ряде случаев родители сами просили сотрудников провести с детьми беседы о правилах поведения в транспорте и на дороге.

- По итогам рейдов к административной ответственности привлечены три водителя. Напоминаем, что безопасность детей – безусловный приоритет, поэтому подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, - предупредили в МВД.

