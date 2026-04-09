Улан-удэнцев предупредили, чем нельзя заниматься по ночам

Громкая музыка и надоедливый ремонт после 23:00 могут обернуться для некоторых горожан штрафом. В столице Бурятии напомнили о действующем «законе о тишине».

После 23:00 и до 6:00 утра нельзя громко слушать музыку или смотреть телевизор, проводить ремонтные работы, использовать шумную технику и устраивать вечеринки. Это правило защищает право жителей на спокойный отдых и сон.

- За нарушение тишины предусмотрены штрафы. Для граждан — от 500 до 1 500 рублей, для должностных лиц — от 1 500 до 3 000 рублей, для организаций — от 5 000 до 10 000 рублей. Будьте внимательны к соседям и соблюдайте закон. Тишина после 23:00 обязательна для всех, - предупредили в Комитете муниципального контроля.

