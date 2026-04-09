Общество 09.04.2026 в 13:14

Жительница Улан-Удэ схлопотала судимость за покусанную коллегу

Женщины повздорили прямо на рабочем месте

Текст: Анастасия Величко
Конфликт между работницами произошел на одном из транспортных предприятий Улан-Удэ. Уборщица вышла на работу в ночную смену. Придя на рабочее место, женщина из-за незначительного повода поругалась с коллегой. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство и закончилась для уборщицы сотрясением головного мозга и укусом руки.

Уборщица вышла в ночную смену. После окончания рабочего дня водитель перегнала весь транспорт и поставила на площадку для уборки перед въездными воротами. Затем позвонила по телефону мастеру участка и сообщила, что в транспорте нужно провести уборку.

Приближаясь к цеху техобслуживания, водитель увидела уборщицу, идущую ей на встречу с ведром и телефоном в другой руке и сказала ей, что нужно делать уборку. В ответ уборщица спросила про количество транспорта и предложила позвать второго мойщика-уборщика. Водитель ответила, что вторая уборщица уже моет, и разницы нет, кто уберет.

Между женщинами началась перепалка. Уборщица начала оскорблять и нецензурно выражаться в адрес водителя. Женщина в ответ набросилась на оппонентку с кулаками. Итогом драки стали сломанные очки водителя и сотрясение мозга, а также укус кисти левой руки уборщицы.

Дерущихся женщин разнял мастер участка. Водитель позже вернулась к работе, а уборщица оставила рабочее место и уехала домой. Из дома она вызвала скорую помощь, которая поставила ей обезболивающий укол и сделала электрокардиограмму. На следующий день уборщица обратилась с заявлением в отдел полиции.

В материалах дела отмечается, что между женщинами ранее уже возникали конфликты по поводу качества уборки. Уборщица, в конце концов, уволилась. А водителя оштрафовали за побои.

Позднее уборщица обратилась в Советский районный суд с требованием компенсации морального вреда со стороны водителя в сумме 50 тысяч рублей.

Суд постановил исковые требования удовлетворить частично. С водителя в пользу коллеги взыскали 25 тысяч рублей.

 
Фото: нейросеть

