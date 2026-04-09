Гигантский комбинат по переработке отходов откроют под Иркутском

В Иркутской области ведется работа над созданием одного из важнейших объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – современного технологического центра в Ангарске. Управляющий партнер АО «Национальный экологический оператор» Вадим Логунов представил проект экокластера, который не имеет аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке и обещает стать одним из самых современных в России по уровню технологичности. Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, проект уже прошел государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу, получив положительные заключения. Строительство первой очереди объекта начнется уже в апреле.Проект отличается масштабом и значимостью для региона. Планируется, что мощность переработки отходов составит 405 тысяч тонн в год, при этом до 65% отходов будут проходить сортировку. Это позволит сократить захоронение отходов на 33%, а около 30% твердых коммунальных отходов станут сырьем для вторичной переработки. Создание экокластера также будет способствовать появлению новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию малого и среднего бизнеса.Губернатор подчеркнул важность открытости процесса строительства и дальнейшей работы экокластера для жителей, отметив необходимость общественного и научного контроля. Для этого будет создан Общественный наблюдательный совет, в состав которого войдут ученые, экологи-практики, специалисты по формированию городской среды и деятели культуры. При этом на площадке уже начались подготовительные работы, а в мае запланировано выездное совещание на месте строительства.