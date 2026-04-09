Бизнесвумен из Бурятии пришлось раскошелиться на «Кошечек собачек»

Судебные приставы взыскали с предпринимательницы из Закаменского района Бурятии компенсацию за нарушение авторских прав – 80 тысяч рублей.

Во время контрольной закупки в торговой точке выяснилось, что бизнесвумен продавала контрафакт с героями мультсериала «Кошечки собачки» (0+): на товарах были изображены персонажи «Викки», «Буся», «Алиса», «Дэн», «Мия» и «Жоржик».

По решению суда за нарушение исключительного права на товарный знак ответчица должна была выплатить истцу компенсацию в размере 70 тыс. рублей и 10 тыс. рублей судебных издержек.

«После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должницы, с которых впоследствии была взыскана вся сумма задолженности», - рассказали в УФССП по Бурятии.