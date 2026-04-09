Улан-удэнец вымогал с бывшей девушки 200 тысяч за интимные фото

19-летняя улан-удэнка написала заявление в полицию на бывшего парня. 23-летний экс-возлюбленный требовал у неё 200 тысяч рублей, а в случае их неполучения угрожал опубликовать её интимные фотографии.

- Девушка рассказала, что после ссоры и разрыва отношений он, будучи пьяным, создал поддельный аккаунт и начал писать ей угрозы, требуя деньги за нераспространение личных данных. Так продолжалось несколько дней, - сообщили в полиции.

Подозреваемого быстро нашли. Им оказался уже ранее судимый местный житель. Его задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: нейросеть