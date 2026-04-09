Улан-удэнцу дали 11 лет строгача за убийство и незаконное ружье

Житель Улан-Удэ предстал перед судом за убийство и незаконное хранение оружия. Мужчину признали виновным, приговорив к лишению свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре республики.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта выстрелил в грудную клетку своего знакомого из огнестрельного ружья, хранившегося без соответствующего разрешения.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.