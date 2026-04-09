Общество 09.04.2026 в 14:53

Улан-удэнцу дали 11 лет строгача за убийство и незаконное ружье

Трагедия произошла в октябре 2025 года
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

Житель Улан-Удэ предстал перед судом за убийство и незаконное хранение оружия. Мужчину признали виновным, приговорив к лишению свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре республики.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта выстрелил в грудную клетку своего знакомого из огнестрельного ружья, хранившегося без соответствующего разрешения.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
