В Улан-Удэ собака несколько дней просидела на крыше «Спутника»
В центре Улан-Удэ вызволили собаку, которая несколько дней находилась на крыше магазина «Спутник» по улице Ербанова. Спуститься самостоятельно животное не могло.
Неравнодушные жители сообщили об этом в комитет городского хозяйства. Последние направили информацию в службу отлова. Сейчас пес находится в пункте временного содержания.
Подчеркивается, что, по всей видимости, у этой собаки раньше были хозяева – животное очень доброе и ласковое.
«Просим владельцев быть внимательными и ответственными, не допускать самовыгула и побегов питомцев. Животное – это не только радость, но и большая ответственность», — призвал и. о. начальника отдела благоустройства КГХ Доржо Батоцыренов.
Тех, кто узнал спасенную собаку, просят обратиться в службу отлова или КГХ для оформления документов и возвращения питомца домой.
Телефоны служб отлова:
– Советский район: 8 (924) 770-01-44;
– Октябрьский район: 8 (924) 770-01-45;
– Железнодорожный район: 8 (924) 770-01-46.
