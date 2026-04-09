В Улан-Удэ собака несколько дней просидела на крыше «Спутника»

В центре Улан-Удэ вызволили собаку, которая несколько дней находилась на крыше магазина «Спутник» по улице Ербанова. Спуститься самостоятельно животное не могло.

Неравнодушные жители сообщили об этом в комитет городского хозяйства. Последние направили информацию в службу отлова. Сейчас пес находится в пункте временного содержания.

Подчеркивается, что, по всей видимости, у этой собаки раньше были хозяева – животное очень доброе и ласковое.

«Просим владельцев быть внимательными и ответственными, не допускать самовыгула и побегов питомцев. Животное – это не только радость, но и большая ответственность», — призвал и. о. начальника отдела благоустройства КГХ Доржо Батоцыренов.

Тех, кто узнал спасенную собаку, просят обратиться в службу отлова или КГХ для оформления документов и возвращения питомца домой.

Телефоны служб отлова:

– Советский район: 8 (924) 770-01-44;

– Октябрьский район: 8 (924) 770-01-45;

– Железнодорожный район: 8 (924) 770-01-46.

