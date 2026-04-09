В нацпарке в Бурятии установят 50 шлагбаумов и 62 аншлага
В Бурятии госинспекторы Тункинского национального парка вводят дополнительные меры контроля, чтобы предотвратить лесные пожары. С начала особого противопожарного режима они устанавливают на въездах в лес фотоловушки, аншлаги и шлагбаумы.
Всего будет 50 шлагбаумов и 62 аншлага, информирующих посетителей об открытии пожароопасного сезона и ограничениях. Также усилят патрулирование лесных территорий и проверку соблюдения жителями требований пожарной безопасности.
«Напоминаем, любое нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой административную и уголовную ответственность. Бережное отношение к природе – наша общая задача», - прокомментировали в нацпарке.
В случае обнаружения очага возгорания просят сообщать по телефонам:
01 (112 с мобильного телефона);
радиорубка: 8 951 628 72 27;
горячая линия Национального парка «Тункинский»: +7 994 094 1301;
ЕДДС МО «Тункинский район»: 8(30147) 41751.