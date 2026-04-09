09.04.2026 в 15:37

В нацпарке в Бурятии установят 50 шлагбаумов и 62 аншлага

Это меры для борьбы с лесными пожарами
Текст: Карина Перова
Фото: Тункинский нацпарк

В Бурятии госинспекторы Тункинского национального парка вводят дополнительные меры контроля, чтобы предотвратить лесные пожары. С начала особого противопожарного режима они устанавливают на въездах в лес фотоловушки, аншлаги и шлагбаумы.

Всего будет 50 шлагбаумов и 62 аншлага, информирующих посетителей об открытии пожароопасного сезона и ограничениях. Также усилят патрулирование лесных территорий и проверку соблюдения жителями требований пожарной безопасности.

«Напоминаем, любое нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой административную и уголовную ответственность. Бережное отношение к природе – наша общая задача», - прокомментировали в нацпарке.

В случае обнаружения очага возгорания просят сообщать по телефонам:

  • 01 (112 с мобильного телефона);

  • радиорубка: 8 951 628 72 27;

  • горячая линия Национального парка «Тункинский»: +7 994 094 1301;

  • ЕДДС МО «Тункинский район»: 8(30147) 41751.

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
