Бурятские борцы-вольники примут участие в уникальном турнире в Забайкалье

Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край совместно основали уникальный борцовский турнир «КУБОК ЕДИНСТВА» (6+). Он будет ежегодным. В ближайшие выходные, 11 апреля, турнир примет поселок Агинское (Забайкальский край). Его можно назвать матч-турниром. Это командный турнир.«Турнир проводится в Год единства народов России. В нем примут участие команды из трех регионов. В этом году он проводится впервые. Будут участвовать юноши, мужчины и ветераны. От каждого борца будет зависеть общекомандный результат», - рассказал на пресс-конференции, посвященной необычному турниру Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов, президент Всебурятской ассоциации развития культуры, президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.«КУБОК ЕДИНСТВА» - это однодневное соревнование. В Агинском оно пройдет в спорткомплексе «Бургэд», вмещающем около тысячи зрителей. Схватки состоятся на одном ковре, сменяя друг друга. Команда Бурятии выезжает 10 апреля. На турнир продаются билеты для зрителей. Каждый спортсмен проведет два поединка.Цырен Жамсуев, депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов, чьи корни как раз в Забайкальском крае, сделал на пресс-конференции акцент на том, как важно развитие спорта (как массового, так и профессионального) и популяризация здорового образа жизни. Горсовет и персонально депутаты постоянно поддерживают спортивные мероприятия. Многие депутаты руководят региональными Федерациями по разным видам спорта. По наказам избирателей во дворах обустраиваются спортивные площадки и т. д.Кстати, сам Цырен Жамсуев - руководитель Федерации кикбоксинга.Отметим, что борцы будут выступать в команде того региона, который является их малой Родиной, откуда они выходцы. В Бурятии, как известно, ряд известных вольников, являются выходцами из Иркутской области и Забайкальского края.«Я, как уроженец Усть-Ордынского Бурятского округа, вошел в команду Иркутской области. Буду выступать среди ветеранов», - отметил на пресс-конференции Александр Богомоев, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России по вольной борьбе, чемпион Европы. Титулованный борец Евгений Жербаев тоже выступит в иркутской команде.Александр Богомоев подчеркнул, что турнир внесет свою лепту в сплочение, дружбу, активизацию общения между тремя Байкальскими регионами. «Многие долгое время не виделись. А сейчас такая встреча будет. Новый турнир - очень хорошая задумка», - поддержал он.Чимит Бальжинимаев выразил большую благодарность руководству Забайкальского края, Агинского Бурятского округа, которые взяли на себя организационные вопросы. Также организаторы взяли на себя призовой фонд. «За III командное место - сто тысяч рублей, за II - двести тысяч и за I место - 300 тысяч рублей. И каждому победителю в весовых категориях - 20 тысяч рублей. Внушительный призовой фонд», - пояснил Чимит Бальжинимаев некоторые детали по поводу поощрения борцов.Так как команд будет три, получается, что каждая получит приз. Среди схваток, которые могут привлечь особенно внимание можно, наверное, отметить поединки в весе 79 килограммов среди ветеранов - там собрались сильные соперники.На открытие уникального турнира поедет министр спорта Бурятии, представители Федерации спортивной борьбы республики, болельщики. Чимит Бальжинимаев отметил, что большая делегация приедет на открытие из Иркутской области - зампред правительства-руководитель Усть-Ордынского Бурятского округа, первый зампред Заксобрания области-президент Федерации спортивной борьбы Иркутской области, несколько мэров районов Усть-Ордынского Бурятского округа.Турнир, проходящий в крае, конечно, посетят высокие лица из органов власти Забайкальского края и Агинского Бурятского округа.Самая внушительная весовая категория турнира - 125 килограммов. Самая легкая - 42 килограмма.Чимит Бальжинимаев сказал, что турнира такого формата нет ни в России, ни в мире.Фото: «Номер один»