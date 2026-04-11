Общество 11.04.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 11 апреля

24-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин родившимся в год Тигра, Лошади и Собаки, совершать посев семян, заключать договоры (становиться друзьями), торговать и в целом совершать приумножающие дела.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, совершать омовение и отправляться в путь, начинать военные действия и судебные тяжбы.

Стрижка волос: к проявлению болезни.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Все новости

В Улан-Удэ на Богородском острове горела трава на шести гектарах
10.04.2026 в 17:35
В Улан-Удэ перенастроили дорожные камеры
10.04.2026 в 17:30
В Бурятии разбился парапланерист из Хабаровского края
10.04.2026 в 17:23
В Бурятии пропал мужчина с рядом особых примет
10.04.2026 в 16:37
Жителя Бурятии будут судить в Приморье за контрабанду леса на 44 миллиона
10.04.2026 в 16:32
Жители Бурятии подняли выручку федеральным дискаунтерам
10.04.2026 в 16:31
На севере Бурятии перевернулся школьный автобус
10.04.2026 в 16:12
«Он даже забрал его трусы»
10.04.2026 в 16:06
На трассе в Бурятии легковушка влетела в трал грузовика
10.04.2026 в 15:55
«Город солнца и добрых сердец!»
10.04.2026 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Управляющие компании обманывают жителей Улан-Удэ
Как задолженность жильцов возникает из воздуха, разбирался «Номер один»
11.04.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 апреля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
11.04.2026 в 06:02
В Улан-Удэ перенастроили дорожные камеры
Теперь они фиксируют непристёгнутых водителей и пассажиров
10.04.2026 в 17:30
Жителя Бурятии будут судить в Приморье за контрабанду леса на 44 миллиона
Мужчина незаконно экспортировал 4 тыс. кубометров древесины
10.04.2026 в 16:32
