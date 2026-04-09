В Забайкалье выплатили долги учителям на 20 миллионов рублей

Прокуратура Забайкальского края провела проверку по публикациям в средствах массовой информации о жалобах педагогов на невыплату вознаграждения за классное руководство.«Надзорным органом установлено, что за январь и февраль 2026 года на территории ряда районов региона перед учителями возникла задержка по выплатам за классное руководство в размере более 20 млн рублей. Причиной этому послужила ненадлежащая подготовка местных администраций к изменению механизма заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов через систему «Электронный бюджет». Факты волокиты при оформлении электронных документов вскрыты в 11 муниципальных образованиях, главам которых внесены представления с требованием устранить нарушения и выплатить компенсацию за задержку», - сообщается в телеграмм-канале ведомства.По результатам прокурорского вмешательства задолженность по классному руководству погашена в полном объеме.