В Монголии начинают штрафовать владельцев электротранспорта

Начиная с 10 апреля граждане Монголии, использующие скутеры, мопеды и электровелосипеды, становятся участниками дорожного движения. При этом владельцы электробайков и других видов электротранспорта обязаны соблюдать новые требования, чтобы управлять ими легально и безопасно, сообщает информационное агентство «Монцамэ».Минимальный возраст для управления электробайком типа SUR-RON составляет 18 лет. Данный транспорт классифицируется как мотоцикл, что предполагает соблюдение следующих требований: достижение 18-летнего возраста, наличия водительского удостоверения категории A, наличия государственного регистрационного номера, зеркал заднего вида с обеих сторон и использования полной защитной экипировки.Только при соблюдении всех указанных требований допускается участие в дорожном движении, отмечают власти. В случае управления электробайком без соблюдения данных требований предусмотрен штраф в размере 400 тысяч тугриков (9,5 тысяч рублей).