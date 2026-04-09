Общество 09.04.2026 в 16:36

Следователи Бурятии проверят подозрительное озеро в Заиграево

С местной котельной ведется сброс промышленных стоков
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В поселке Заиграево в Бурятии местные жители пожаловались на опасное озеро. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, с местной котельной ведется сброс промышленных стоков в неогороженный водоем.

В районном следственном отделе СУ СКР по РБ проводят проверку по факту нарушения правил обращения с опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Подозрительная вода течет из трубы.

Люди и общественники переживают о возможном загрязнении почвы этими стоками с вредными химическими веществами – на дне котлована оседают взвеси шлака. Кроме того, к водоему могут свободно приблизиться дети.    

«Следователи выехали к месту происшествия для осмотра территории и изъятия проб для проведения химических исследований. По результатам проверки будет принято правовое решение», - прокомментировали в следственном ведомстве.

