В Бурятии директора организации оштрафовали за загрязнение Кяхтинки

Ранее в Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила сброс в реку Кяхтинку сточных вод с очистных сооружений.

Подчеркивается, что предельно-допустимые концентрации по взвешенным веществам превышали в 2 раза, по ионам аммония – в 13 раз, по фосфат-ионам – в 22 раза.

Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало руководителя эксплуатирующей организации на 70 тысяч рублей (по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ – нарушение требований к охране водных объектов).

«Кроме того, на рассмотрении в суде находится исковое заявление природоохранного прокурора об обязании обеспечить очистку сточных вод в соответствии с установленными нормативами для экологической системы озера Байкал», - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве контролируют устранение нарушений.