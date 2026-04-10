Общество 10.04.2026 в 09:20
В Бурятии курильщики задолжали 264 тыс. рублей
Нарушители курили в неположенных местах
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии задолжали 264 тыс. рублей за курение в неположенных местах. При этом нарушители не спешат добровольно оплачивать штрафы.
Всего в УФССП по РБ возбудили свыше 500 подобных исполнительных производств. С начала года судебные приставы уже взыскали свыше 82 тыс. рублей со 160 должников.
«В основном штрафы удерживаются с банковских счетов и заработной платы, пенсии или иных доходов нарушителей», - подчеркнули в управлении.
Узнать и оплатить задолженность можно:
-
на сайте службы судебных приставов в интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» fssp.gov.ru/iss/ip/;
-
в личном кабинете на портале «Госуслуги».