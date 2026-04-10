В Бурятии курильщики задолжали 264 тыс. рублей

Жители Бурятии задолжали 264 тыс. рублей за курение в неположенных местах. При этом нарушители не спешат добровольно оплачивать штрафы.

Всего в УФССП по РБ возбудили свыше 500 подобных исполнительных производств. С начала года судебные приставы уже взыскали свыше 82 тыс. рублей со 160 должников.

«В основном штрафы удерживаются с банковских счетов и заработной платы, пенсии или иных доходов нарушителей», - подчеркнули в управлении.

Узнать и оплатить задолженность можно: