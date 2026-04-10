10.04.2026 в 09:54

Глава Бурятии поручил усилить работу дорожных служб

Региональные трассы приводят в порядок после зимы
Текст: Андрей Константинов
С наступлением весны и активным таянием снега дорожные службы работают в усиленном режиме во всех районах республики. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на планерном совещании с правительством РБ.

«Я прошу сейчас акцентироваться на содержании дорог. В очень оперативном режиме приводить дороги в соответствие после зимы. Вот Улан-Удэ – Романовка - Чита, у нас всегда там проблемы в этот период. В этом году снега больше, воды больше, соответственно, последствия выхода из зимы тяжелее. Если необходимо, делайте передвижки по финансам, но обеспечивайте оперативную реакцию», - обратился к членам правительства глава республики.

 
Особое внимание направлено на сложные гравийные участки региональных дорог в Баунтовском, Еравнинском и Хоринском районах. Сейчас сотрудники «Бурятрегионавтодора» и подрядных организаций проводят круглосуточный мониторинг ситуации на всех региональных трассах.
 
В активной фазе работы на участках автодороги Улан-Удэ — Романовка — Чита в Баунтовском и Еравнинском районах. На прошлой неделе были проведены противоналедные мероприятия на 469-м км в Еравнинском районе, организован отвод талых вод и отсыпка обочин.


В Баунтовском районе выполнена планировка гравийных дорог на участке 430–448 км и засыпка ям и промоин грунтом на 448–453 км. Работы продолжаются.
 
Как отметили в пресс-службе правительства РБ, из дорожного фонда на содержание дорог в Баунтовском и Еравнинском районах будет направлено дополнительное финансирование. Это позволит усилить меры по содержанию дорог на проблемных участках и предотвратить их разрушение в период паводка.
 
Кроме того, с наступлением устойчивых положительных температур на автодороге Улан-Удэ – Романовка - Чита начнутся работы по ямочному ремонту гравийного и асфальтобетонного покрытия, нанесению разметки, установке дорожных знаков и уборке мусора.


На автодороге Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск очищена проезжая часть от наносного грунта на 22, 23 и 29-м км. Произведен отвод воды, очищены водопропускные трубы и сделаны земляные валы на 99, 119 и 127-м км в Заиграевском районе. В Кижингинском районе проведена планировка дорожного полотна на 196–208 км и на 224–232 км. Также очищены автопавильоны, тротуары и бордюрные камни от наносного грунта, убран мусор на 190–196 км, почищен и вывезен снег с обочин на 196-м км.
 
На 465-м км трассы Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян с проезжей части убрали упавшие деревья. На 413-м км установлены временные дорожные знаки, трубы очищены от льда и снега, также проведены работы по борьбе с наледью.

 
В Улан-Удэ убирают песок после зимней отсыпки. В эту зиму на борьбу с гололëдом город использовал 32 тысячи тонн песка. Работа идёт без перерывов во всех районах.
 
При возникновении сложных дорожных условий на региональных трассах необходимо обратиться в круглосуточный Ситуационный центр ГКУ «Бурятрегионавтодор» по телефону 8 (3012) 55-20-55.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
