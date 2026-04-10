В Бурятии власти прокомментировали ситуацию с озером у котельной в Заиграево

В администрации Заиграевского района Бурятии прокомментировали ситуацию с подозрительным озером в поселке Заиграево. Напомним, с местной котельной ведется сброс промышленных стоков в неогороженный водоем. Люди и общественники ОНФ считают, что эти стоки могут быть опасными и загрязнять почву.

Газета «Вперед» передает, что это «обычный отстойник котельной» площадью около 90 квадратных метров, который «появился еще на этапе строительства объекта теплоснабжения по проектной логике». И что «в таком виде котельная функционирует десятилетиями».

Вода не является фенольной и химически опасной, она используется для охлаждения дымососов и сетевых насосов, продолжает издание. Сюда же попадают излишки воды с системы мокрого золоудаления и вода после промывки фильтров водоподготовки (примерно 20 кубов дважды в неделю). Также подчеркивается, что вода закачивается в специальный бак и отстаивается 12 часов, а уже потом попадает в котлован. «Фактически в землю попадает небольшое количество золы в объёмах, равных утилизации на собственном участке в частном доме», - заключили в газете.

«В технологическом процессе предусмотрено, что вода, используемая для охлаждения золошлаковых отходов, поступает в котлован. Процесс происходит только в отопительный сезон. В теплое время котлован высыхает», - сказал заместитель руководителя по развитию инфраструктуры администрации Заиграевского района Денис Теньков.

Власти пообещали в ближайшее время огородить водоем для безопасности жителей.

Добавим, что на место накануне выезжали следователи СК. Ведется проверка по факту возможного нарушения правил обращения с опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Сотрудники следственного ведомства соберут пробы для проведения химических исследований.