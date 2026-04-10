Общество 10.04.2026 в 10:01

В Бурятии власти прокомментировали ситуацию с озером у котельной в Заиграево

В администрации утверждают, что вода не является фенольной и химически опасной
A- A+
Текст: Карина Перова
В администрации Заиграевского района Бурятии прокомментировали ситуацию с подозрительным озером в поселке Заиграево. Напомним, с местной котельной ведется сброс промышленных стоков в неогороженный водоем. Люди и общественники ОНФ считают, что эти стоки могут быть опасными и загрязнять почву.

Газета «Вперед» передает, что это «обычный отстойник котельной» площадью около 90 квадратных метров, который «появился еще на этапе строительства объекта теплоснабжения по проектной логике». И что «в таком виде котельная функционирует десятилетиями».

Вода не является фенольной и химически опасной, она используется для охлаждения дымососов и сетевых насосов, продолжает издание. Сюда же попадают излишки воды с системы мокрого золоудаления и вода после промывки фильтров водоподготовки (примерно 20 кубов дважды в неделю). Также подчеркивается, что вода закачивается в специальный бак и отстаивается 12 часов, а уже потом попадает в котлован. «Фактически в землю попадает небольшое количество золы в объёмах, равных утилизации на собственном участке в частном доме», - заключили в газете.

«В технологическом процессе предусмотрено, что вода, используемая для охлаждения золошлаковых отходов, поступает в котлован. Процесс происходит только в отопительный сезон. В теплое время котлован высыхает», - сказал заместитель руководителя по развитию инфраструктуры администрации Заиграевского района Денис Теньков.

Власти пообещали в ближайшее время огородить водоем для безопасности жителей.

Добавим, что на место накануне выезжали следователи СК. Ведется проверка по факту возможного нарушения правил обращения с опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Сотрудники следственного ведомства соберут пробы для проведения химических исследований.

Теги
озеро котельная заиграево

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru