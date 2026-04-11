Управляющие компании обманывают жителей Улан-Удэ

С 2026 года управляющие компании обязаны сделать свои отчеты понятными и прозрачными для всех: сколько денег собрали с жителей и на что конкретно потратили. Образец такого отчета разработали в минстрое и выложили в сеть. Однако обычным людям, которые не разбираются в тонкостях ЖКХ, документы понятнее не стали. Помимо этого, зачастую по итогам года у многих горожан на счете их МКД образуется дебиторская задолженность (то есть когда сумма фактически выполненных работ превышает сумму, начисленную УК за содержание и обслуживание жилья). Долги, как правило, немаленькие: порой несколько сотен тысяч рублей. Причем это не долг отдельных неплательщиков, а заложенность за оказанные услуги. О том, как управляющие организации берут недоимки из воздуха и как собственникам жилья выяснить реальную стоимость работ, расскажет «Номер один».Для начала разберемся с тем, что такое дебиторская задолженность многоквартирного дома и как она возникает. По словам председателя совета дома одной из многоэтажек по ул. Ключевской, дебиторская задолженность собственников дома может возникнуть только в том случае, когда при утвержденном на общем собрании порядке периодичности и стоимости услуг управляющей организации собственники отказались бы нести данное бремя расходов. Однако собственники, как правило, оплачивают работу управляющей организации строго по тарифу.При изучении отчета управляющей компании за 2025 год у жителей МКД по ул. Ключевской возник вопрос, почему в отчетном документе появилась задолженность? И немалая. В одном МКД она составила 227 940 рублей, а во втором – 148 тыс. рублей. При этом долги отдельных неплательщиков равны нулю. Такие долги «управляшки» обычно показывают как дебиторские, то есть касающиеся всех собственников.- Дебиторская задолженность возникает, когда две стороны одной сделки (заказчик и исполнитель) не выполняют обязательства друг перед другом одновременно. Например, управляющая компания произвела услуги для вашего МКД, но оплату еще не получила — это и есть дебиторская задолженность. Специфика формирования задолженности в ЖКХ заключается в том, что УО не может оказывать услуги на условиях предоплаты, оплата услуг производится только после их полного выполнения, - поясняет активист.Какими же способами может выполнить одну и ту же услугу УО и откуда появляются невыполненные обязательства собственников перед «управляшкой», а у нее - перед собственниками?Давайте разберемся по-простому. Допустим, УО должна выполнить какую-либо услугу по содержанию МКД (например, косметический ремонт подъездов), которая ранее оговорена и предварительно оценена на общем собрании собственников. Естественно, что ее стоимость внесена в тариф вашего дома. Зная это, УО не должна оказывать вам услугу (услуги) в объеме, превышающем «заложенную» стоимость, так как вероятность ее оплаты равна практически нулю.То есть от каких-то работ, обозначенных в смете на данную услугу, придется отказаться. Например, по причине резкого увеличения стоимости краски или извести (допустим, неокрашенными останутся торцы лестничных маршей). Исключение в данном случае составляют только неотложные работы, которые управляющая организация не могла предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности.Однако в нашем примере управляющая организация не только не отказалась от выполнения заведомо подорожавшей услуги, но и стремилась навязать ее, увеличивая сметную стоимость различными уловками. Тем самым создавая предпосылки к образованию дебиторской задолженности, которая и всплывает в годовых отчетах УО. Однако собственники помещений не просили УО выполнять работы таким образом, а она знала об этом еще в период планирования.Рассудить, кто прав в этой ситуации, не составит труда, обратившись к жилищному законодательству.- В случае если управляющая организация с экономически обоснованным финансированием довела до собственников необходимость проведения представленных ею работ, а собственники решением общего собрания этот перечень не утвердили или утвердили в необходимом объеме без достаточного финансирования, то УО должна осуществлять свою деятельность в рамках договора управления и установленного тарифа. Об этом говорят ст. 161–164 ЖК РФ, - разъясняет активист.Согласно п. 4.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, п. 18 «Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», к компетенции общего собрания относится принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД.Перечень работ по текущему ремонту не может быть установлен законом и утвержден договором управления МКД. Его утверждают исключительно на общем собрании собственников (ОСС) по согласованию с управляющей организацией. При этом указанные работы проводятся по утвержденному собственниками помещений плану. Деньги, предназначенные на финансирование работ по текущему ремонту, можно считать целевыми.Следовательно, какое финансирование определило ОСС на текущий ремонт, в таких пределах и выполняет его УО без лишней инициативы. Которая потом волшебным образом превращается в дебиторскую задолженность.Согласно разъяснениям, данным в п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.06.2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения…», управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем размер такой платы, определенной в соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом.Только при указанной выше процедуре принятия решения по текущему ремонту УО может законно рассчитывать на оплату своих услуг.Если же в процессе принятия решения по текущему ремонту на каком-то этапе этот порядок был нарушен, начиная с осмотра дома и оценки стоимости работ или их провели без участия собственников и эти решения не утверждались на ОСС, то считайте, что навязанная дебиторская задолженность у вас в кармане.- Поэтому совет любого МКД вправе предъявить претензию УО по начислению такой незаконной задолженности, - отмечает председатель совета дома.Продолжая изучать отчет УО за 2025 год, собственники помещений пришли в ужас от начислений. Например, в одном из домов только один осмотр содержания фундаментов, внутренних конструкций дома, подвалов, крыши, сетей и др. обошелся собственникам в 544 201 рубль, в то время как годовые взносы плательщиков составляют около 709 076 рублей. При этом управляющая организация за руководство домом забирает у них же примерно 154 086 рублей. На текущий ремонт этого дома остается 10 789 рублей.Но такие цифры получаются только в случае, если верить расчетам УО и не стремиться докопаться до истины.Так, размер платы за коммунальные услуги в Бурятии за период с 1 января 2025 по 1 января 2026 увеличился в целом на 19,5% (17,8%+1,7%, см. распоряжения Правительства РБ от 10.12.2024 г. № 1121-р и от 08.12.2025 г. № 1022-р).Согласно приложениям 1 - 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ № 300 с последними изменениями, стоимость работ, изложенных в разделе № 1 (для краткости назовем его Проверка всех параметров при осмотре дома), составляла 3,13 руб./кв. м. С учетом индексации она возросла до 3,74 руб./кв. м.Жилая площадь дома, жильцы которого задавали вопросы по задолженности, составляет 2 568 кв. м. Следовательно, выполнив нехитрое умножение, мы получим: 3,74 руб./кв. м х 2568 кв. м х 12 мес. = 115 251,84 руб./год.В результате мы выяснили, что осмотр фундаментов, внутренних конструкций дома, подвалов, крыши, сетей управляющей организацией обошелся собственникам в 544 201 руб./год, тогда как расчетный его показатель составляет 115 251,84 руб./год. И это только один из способов предварительной проверки правильности начислений.Но какова же причина таких расхождений? Она на поверхности и очень простая: в нашей республике нет элементарной методики (методических рекомендаций) по определению платы за минимальный перечень услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества дома. Может, ее скрывают? Однако ни на одном сайте жилищно-строительных и надзорно-контрольных органов РБ этой методики нет. Поэтому каждая УО считает стоимость услуг по документам, каким ей вздумается.Совсем иное дело в других регионах. Возьмем, к примеру, Республику Башкортостан. Там еще в 2015 году изданы Методические рекомендации для управляющих организаций жилищного хозяйства, собственников многоквартирных домов, а также для специалистов надзорных органов. Разработал их Общественный совет при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан совместно с Башкирским институтом социальных технологий.В документе в приведенных там калькуляциях все разложено по полочкам. Есть и документ-основание, и величина норматива, и все производные, вытекающие из исходных данных. В Бурятии же таких рекомендаций, повторимся, нет.Незаконное начисление дебиторской задолженности это не просто досадная ошибка УК, а прямое нарушение жилищного законодательства, за которое компания должна нести ответственность. Собственники многоквартирных домов имеют все законные инструменты для защиты своих прав: от претензии в УК до судебного иска и обращения в прокуратуру. Главное — не молчать. Требуйте разъяснений, собирайте доказательства и обращайтесь в контролирующие органы.