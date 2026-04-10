Общество 10.04.2026 в 10:06

В Бурятии внутреннее расследование в банке лишило женщину 2,4 млн рублей

Очередная жертва мошенников поверила в их легенду и самовольно отдала сбережения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Кяхтинском районе Бурятии произошёл очередной крупный случай мошенничества. Местная жительница стала жертвой аферистов, которые действовали по хорошо известной схеме и выманили у нее около 2,5 млн рублей.

Всё началось с телефонного звонка: мужчина представился сотрудником военного комиссариата и под предлогом сверки данных узнал номер её страхового свидетельства. После этого женщине позвонила сотрудница Госуслуг и предупредила, что её данными могут воспользоваться мошенники, а затем в разговор вступил ряженый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину, что от её имени пытались перевести 1,9 млн рублей на имя некоего гражданина, связанного с противоправной деятельностью, но перевод был отклонён Центробанком.

Мошенники действовали настойчиво и профессионально, и, как обычно, хорошенько запугали. Женщину попросили установить специальный мессенджер для отключения прослушки, показывали по видеосвязи поддельные удостоверения, подключали к разговору представителя Центробанка» и убеждали никому не рассказывать о ситуации, так как идет засекреченное внутреннее расследование.

- В итоге женщину убедили снять все деньги со счёта – 2,4 миллиона рублей. Для их передачи неизвестному лицу по кодовому слову она вылетела в Новосибирск. Курьер забрал их и уехал на такси в неизвестном направлении, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

Все новости

В Улан-Удэ неизвестный открыл стрельбу по бакланам
10.04.2026 в 11:21
При переводах с карты на карту придётся указывать ИНН
10.04.2026 в 10:56
32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей
10.04.2026 в 10:33
В районе старого авторынка в Улан-Удэ изменится схема движения
10.04.2026 в 10:27
В Бурятии внутреннее расследование в банке лишило женщину 2,4 млн рублей
10.04.2026 в 10:06
В Бурятии власти прокомментировали ситуацию с озером у котельной в Заиграево
10.04.2026 в 10:01
Глава Бурятии поручил усилить работу дорожных служб
10.04.2026 в 09:54
На въезде в Улан-Удэ столкнулись три машины
10.04.2026 в 09:33
В Бурятии курильщики задолжали 264 тыс. рублей
10.04.2026 в 09:20
Отказ от отпуска
10.04.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru