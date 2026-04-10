В Бурятии внутреннее расследование в банке лишило женщину 2,4 млн рублей

В Кяхтинском районе Бурятии произошёл очередной крупный случай мошенничества. Местная жительница стала жертвой аферистов, которые действовали по хорошо известной схеме и выманили у нее около 2,5 млн рублей.

Всё началось с телефонного звонка: мужчина представился сотрудником военного комиссариата и под предлогом сверки данных узнал номер её страхового свидетельства. После этого женщине позвонила сотрудница Госуслуг и предупредила, что её данными могут воспользоваться мошенники, а затем в разговор вступил ряженый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину, что от её имени пытались перевести 1,9 млн рублей на имя некоего гражданина, связанного с противоправной деятельностью, но перевод был отклонён Центробанком.

Мошенники действовали настойчиво и профессионально, и, как обычно, хорошенько запугали. Женщину попросили установить специальный мессенджер для отключения прослушки, показывали по видеосвязи поддельные удостоверения, подключали к разговору представителя Центробанка» и убеждали никому не рассказывать о ситуации, так как идет засекреченное внутреннее расследование.

- В итоге женщину убедили снять все деньги со счёта – 2,4 миллиона рублей. Для их передачи неизвестному лицу по кодовому слову она вылетела в Новосибирск. Курьер забрал их и уехал на такси в неизвестном направлении, - рассказали в полиции республики.

