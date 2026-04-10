В районе старого авторынка в Улан-Удэ изменится схема движения

На перекрёстке улиц Трубачеева, Сахьяновой и Ключевской скоро заработает новая схема движения. Теперь поворот с улицы Ключевской в сторону Сахьяновой будет регулироваться отдельной секцией светофора, не зависящей от основного сигнала.

- Это позволит водителям, которые едут прямо с Ключевской на Сахьянову, получать дополнительные 25 секунд для проезда. Сейчас на перекрёстке устанавливают новую секцию светофора. После завершения всех работ и проверки светофор будет работать по-новому, - сообщили в Комитете по транспорту.

Фото: Комитет по транспорту