10.04.2026 в 10:56

При переводах с карты на карту придётся указывать ИНН

С 1 июля переводы по СПБ будут идентифицироваться
С 1 июля в России необходимо будет указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. Такая мера необходима для борьбы с дропперством, - сообщил он. 

Однако некоторые эксперты утверждают, что мера больше направлена на получение тотального контроля за переводами физических лиц с целью начисления налога, если выяснится, что переводы связаны с деловой активностью представителей малого бизнеса. Новость можно отнести к негативной, поскольку это означает ещё один рычаг воздействия на малый бизнес, после повышения в 2026 году налогов и сборов. Как всегда, стало модным оправдывать все последние действия «защитой населения» и прочей трескотней.

