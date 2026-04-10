Житель Бурятии расстался с автомобилем за вождение в пьяном виде

В Джидинском районе Бурятии суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ранее его уже наказывали за подобное нарушение, но в декабре 2025 года он снова попался гаишникам, когда был за рулём в пьяном виде.

Суд назначил ему штраф 240 тысяч рублей и на три года запретил управлять любыми транспортными средствами. Кроме того, его автомобиль Toyota Camry был конфискован в пользу государства.

