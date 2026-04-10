Общество 10.04.2026 в 11:41
Жители Бурятии могут подать заявку на участие в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге
На Международный фестиваль молодёжи уже подано более 60 тысяч заявок
Текст: Иван Иванов
9 апреля в Доме приёмов МИД России прошла презентация Международного фестиваля молодёжи 2026 года. Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что фестивальное движение в России имеет успешную историю. В 2024 году Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в «Сириусе» и объединил 20 тысяч лидеров из 190 стран. В прошлом году состоялся Слёт Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде. В этом году эстафета передана Екатеринбургу, где инфраструктура осталась наследием Универсиады.
«Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы — от ИТ и науки до спорта и государственного управления», – заявил Дмитрий Чернышенко.
Всего фестиваль соберёт 10 000 участников – 5 000 из России и 5 000 иностранных граждан. Среди них будут и представители Бурятии. После основной программы пройдёт региональный тур по 30 направлениям, приуроченный к Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным.
Участников ждут образовательная «Знание-программа» с лекциями и дискуссиями, спортивная «Велнес-программа» с мастер-классами от известных спортсменов, культурные события и волонтёрские инициативы. Также организована специальная программа для подростков от 14 до 17 лет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия рада видеть на фестивале представителей самого широкого круга стран.
«Молодёжь со всех концов Земли искренне хочет здесь бывать, знакомиться со своими сверстниками, искать что-то новое для себя, а может быть, и определить свою дальнейшую судьбу. Насыщенная программа мероприятий Фестиваля в полной мере отвечает задачам установления таких дружеских контактов, укрепления доверия, налаживания взаимопонимания», – подчеркнул он.
Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров добавил, что половина программы фестиваля будет посвящена образу будущего. Участники обсудят вызовы ближайших десятилетий, технологические и демографические изменения.
Подать заявку на участие могут и жители Бурятии. Регистрация открыта до 30 апреля на официальном сайте wyffest.com. Дополнительный этап регистрации пройдёт с 1 по 31 мая. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Тегифестиваль