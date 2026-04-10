В Бурятии отряд ЛизаАлерт за март получил 69 заявок

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия обнародовали статистику поисков за минувший за март. Всего в адрес добровольцев поступило 69 заявок.

Поисковикам удалось найти живыми 55 человек. Десять заявок не подтвердились. Не найденными остались четверо. Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

«Помните: ориентировка – это один из самых действенных инструментов поиска. Порой один репост, один взгляд на фото и звонок неравнодушного человека могут помочь. Распространяйте посты с ориентировками – это может спасти жизнь», - отметили в отряде.